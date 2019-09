Formula 1, Toto Wolff rivela: “Ocon Ã¨ un pilota Renault a tutti gli effetti, non c’Ã¨ nessuna clausola per il 2021”

Il team principal della Mercedes ha ammesso come non ci sia nel contratto di Ocon una clausola che gli permetta di tornare in Mercedes nel 2021

L’avventura di Esteban Ocon con la Mercedes è terminata, nella prossima stagione infatti il francese sarà un pilota della Renault per i prossimi due anni, prendendo il posto di Nico Hulkenberg.

Contratto firmato e nuovo capitolo che può cominciare per l’ex Force India, costretto a tagliare tutti i ponti con il team di Brackley dopo la scelta di puntare su Bottas. Sull’argomento è intervenuto Toto Wolff per fare chiarezza: “non c’è nessuna clausola, è un pilota Renault a tutti gli effetti per i prossimi due anni, con alcune opzioni in seguito da entrambe le parti. Nessuna clausola per tornare nel 2021. Esteban e io abbiamo parlato una settimana fa in merito a quanto ancora dovrà mantenere i vari ruoli. Gli ho detto: ‘Più rimani, più cose porti con te’. Dunque gradualmente Esteban diminuirà gli incontri, soprattutto quelli riguardanti la macchina dell’anno prossimo o che sono considerati sensibili da un punto di vista ingegneristico o d’innovazione. Ma per questa stagione è con noi, e svolge un lavoro di valore di cui abbiamo bisogno per vincere il campionato”.

