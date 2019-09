Formula 1 – Si spengono i semafori a Marina Bay: ecco la partenza del Gran Premio di Singapore [VIDEO]

E’ cominciato il Gran Premio notturno di Singapore, è partita l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes

Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. Comincia il Gran Premio di Singapore, con Leclerc che scatta davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Un avvio di gara emozionante e spettacolare, che racchiude in pochi metri i protagonisti di questo Mondiale 2019. Più indietro Max Verstappen e Valtteri Bottas, anche loro decisi a guadagnare posizioni per non ritrovarsi imbottigliati nel traffico tra le stradine del circuito di Marina Bay. Ecco il video della partenza:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE