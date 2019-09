Formula 1 – Verstappen non si preoccupa della penalità a Sochi: “abbiamo scelto la direzione giusta”

Max Verstappen fiducioso e ottimista dopo i rsultati della prima giornat di prove libere sul circuito di Sochi: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le FP2

E’ Max Verstappen il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Russia. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti in pista a Sochi, lasciandosi alle spalle Leclerc e Bottas. Nonostante la penalizzazione ricevuta ad apertura del weekend di gara, Verstappen ha tirato fuori un giro perfetto che gli ha permesso ‘spaventare’ i rivali.

“Direi che per tutta la giornata l’ultimo settore è stato molto buono ho delle buone sensazioni in macchina. La macchina si rivitalizza proprio nell’ultimo settore, questo è molto positivo, soprattutto dopo singapore dove abbiamo faticato un po’. Abbiamo scelto la direzione giusta dell’assetto qui“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Non sono deluso per la penalità dopo i risultati di oggi. Se la pioggia apre opportunità per noi? Vedremo ancora non lo so, speriamo che la macchina funzioni sul bagnato, oggi è stata comunque una giornata positiva, speriamo che sia lo stesso domani“, ha concluso.

