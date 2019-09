Formula 1 – Verstappen deluso dalle sue qualifiche a Singapore: “se sono sorpreso dalle Ferrari? Ecco la verità”

Max Verstappen non nasconde la sua delusione dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Singapore

Sono andate in scena questo pomeriggio le qualifiche del Gp di Singapore: la Ferrari festeggia ancora una volta, per la terza pole consecutiva di Charles Leclerc, che si è lasciato alle spalle Hamilton e Vettel. Solo quarto invece Max Verstappen che non è riuscito a stare al passo dei suoi rivali per lottare per le migliori posizioni.

“Non molto positive le mie qualifiche, ci mancava un po’ di passo, quindi non potevamo fare molto di più, ho cercato di fare il miglior giro possibile ma non è stato sufficiente, siamo molto lenti e dobbiamo capire perchè. Ferrari? Sono più sorpreso del fatto che siano stati così competitivi e quindi noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato per non essere al loro livello”, ha dichiarato Verstappen ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.

