Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull: “scelta del team perfetta, abbiamo superato Hamilton”

Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton

Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia.

Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la strategia utilizzata: “tutta la gara è andata bene. All’inizio andavamo tutti lenti ed eravamo vicini. Poi ho faticato con le gomme e sono stato richiamato ai box per sostituirle. Devo dire che è stata una decisione perfetta, perché siamo riusciti a stare davanti a Lewis. Dopo non ho dovuto fare altro che gestire le gomme per arrivare al traguardo. E’ stato complicato poi perché sono intervenute tre Safety Car e le gomme si sono raffreddate. Dunque non è stato facile nelle ripartenze, ma in generale sono contento del podio. E’ sempre difficile superare qui e farlo con la strategia è positivo. Porto a casa un bel bottino di punti, anche se ci saranno parecchie cose da analizzare e su cui lavorare ma sono felice del podio. Le tre Safety Car non hanno certo aiutato dal punto di vista fisico, perché alla fine devi cercare di tenere le gomme in temperatura e lavori ancora di più rispetto a quando dai tutto. Questa è sempre una gara difficile, lo è in tutti i modi, specialmente quando Lewis spingeva tanto. Ma è stato positivo perché mi ha costretto a fare altrettanto e mi sono anche divertito“.

