Formula 1 – La veritÃ  di Bottas: “vi spiego perchÃ¨ ho lasciato passare Hamilton. La prossima volta perÃ²…”

Valtteri Bottas sottolinea gli errori della Mercedes a Singapore e spiega perchè ha lasciato la posizione ad Hamilton durante la gara

La gara della Mercedes a Singapore non è andata secondo i piani. Le ‘Frecce d’Argento’ sembravano favorite alla vigilia, complice la natura della pista non proprio consona alla Ferrari, ma la gara odierna ha dato un responso compeltamente ribaltato: Ferrari entrambe sul podio, con Vettel e primo e Leclerc secondo; Mercedes sentrambe giù dal podio, dietro Verstappen.

Valtteri Bottas nel post gara ha analizzato la prestazione Mercedes, chiarendo anche perchè abbia lasciato la posizione ad Hamilton durante la corsa: “l’auto davanti ha sempre la priorità secondo la nostra strategia. Se avessi voluto andare avanti sarebbe stato facile, ma abbiamo alcune regole e questo vale per entrambi i piloti, quindi la prossima volta che sarò nella sua situazione sarà lo stesso per me, quindi va bene. Ovviamente c’era un potenziale per migliorare oggi, penso, ma quelle sono le regole. Mi è sembrato di avere davvero un buon ritmo oggi, ma ovviamente hai bisogno di una serie di cose per superare le vetture davanti. Di sicuro analizzeremo le cose, ma come team avremmo potuto fare meglio oggi“.

