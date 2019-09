Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes: “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…”

La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay

La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare.

Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto Wolff ha analizzato così quanto accaduto in pista: “oggi siamo mancati su rettilineo e curve, abbiamo sbagliato l’ultima qualifica con il primo giro e quando si fanno queste cose sbagliate non si può essere in pole. Se mi hanno stupito le Ferrari? Negli ultimi anni la Ferrari è stata sempre competitiva a Singapore. Leclerc? C’è una nuova generazione di giovani che cresce, non solo Charles, ma anche altri che non hanno mostrato il loro potenziale. Ci sarà un cambio generazionale, ma sono sicuro che Hamilton resterà ancora al top diversi anni. Le differenze con l’inizio di stagione? La Ferrari era veloce anche in Bahrain e a Baku, ma ha fatto molti errori, ora che tutto va bene ha un pacchetto che va veloce. Come si può vincere domani? Importante partire bene, la macchina va veloce. Partire in mezzo alle Ferrari? Fa la differenza, si può giocare di strategia, dobbiamo avere una partenza veloce e controllare la gara“.

