Formula 1, durissimo team radio di Stroll contro Vettel: “Ã¨ rientrato sul circuito come un idiota”

Il pilota canadese non è stato per niente tenero con Vettel subito dopo l’incidente che li ha coinvolti all’Ascari durante il sesto giro

Quanto accaduto alla curva Ascari durante il sesto giro del Gran Premio di Monza ha rovinato completamente la gara di Vettel e Stroll, protagonisti di un incidente innescato dall’imperizia del tedesco. Andato in testa-coda dopo un passaggio sul cordolo, il driver della Ferrari è tornato in pista speronando il canadese della Racing Point, ricevendo così una penalità di 10 secondi. Una manovra che ha mandato su tutte le furie Stroll, sfogatosi via radio con il proprio team:

Racing Point: “Bandiera gialla“.

Stroll: “Ma che cazzo? La Ferrari mi ha appena… è rientrato sul circuito come un idiota!“.

Racing Point: “Ci sono danni?”.

Stroll: “Credo di sì! Forse“.

Racing Point: “Le gomme sono ok. Vediamo quando passi qui”.

Stroll: “Non è fottutamente possibile”.

