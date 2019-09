Formula 1 – Leclec esplosivo dopo la pole a Singapore! Il team radio del ferrarista è sincero: “ho perso il controllo” [VIDEO]

Charles Leclerc super dopo le qualifiche del Gp di Singapore: il team radio del monegasco della Ferrari dopo la pole è esplosivo

Charles Leclerc ha regalato oggi una nuova gioia ai tifosi ferraristi ed al team del Cavallino: il giovane pilota monegasco ha chiuso le qualifiche col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Hamilton e Vettel. Una gioia immensa per Leclerc, che dopo il suo giro veloce è esploso in un team radio di fuoco: “whoooh. ahh. Fanculo! Guardate! Oh mio dio! Guardate il giro, ho perso il controllo due o tre volte nel giro. Fanculo! Si! Ben fatto ragazzi“, ha esclamato il ferrarista.

