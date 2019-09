Formula 1 – Semafori spenti a Sochi: il VIDEO della partenza del Gp di Russia

Partenza super della Ferrari al Gp di Russia: Vettel supera Hamilton e Leclerc

L’attesa è terminata: dopo lo spettacolo di ieri nelle qualifiche di Sochi, finalmente è tutto pronto per il Gp di Russia. Piloti posizionati in griglia, con Leclerc nella prima casella, davanti a Hamilton e Vettel, per dare il via ad una nuova appassionante battaglia.

Semafori spenti dunque a Sochi: il Gp di Russia ha inizio. Un ottimo avvio della Ferrari, in particolar modo di Sebastian Vettel: il tedesco dopo un bellissimo ruota a ruota con Hamilton, si è preso prima la seconda posizione, per poi superare anche il suo compagno di squadra, Leclerc, e prendersi la prima posizione, sfruttando la scia del monegasco.

