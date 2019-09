Formula 1 – Rosberg non ha dubbi: “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso”

Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco

Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e davanti al pubblico italiano ha commesso un errore che gli ha impedito di lottare per il podio.

A commentare la situazione in casa Ferrari è stato Nico Rosberg: “la vittoria di Leclerc è stata incredibile. Questo può aver cambiato un po’ le dinamiche, ma credo che i due piloti siano stati trattati equamente dalla Ferrari. Il pilota che è davanti è il favorito per la gara. No, Sebastian non è diventato il secondo pilota. E’ uno dei migliori piloti di tutti i tempi ed è sempre molto veloce. Prima o poi lo dimostrerà“, questo il parere del tedesco, che ripone dunque ancora fiducia in Vettel.

