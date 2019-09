Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza: “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente”

Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia

Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha condiviso sui social delle forti dichiarazioni di Max Verstappen contro Rosberg, applaudendo il giovane pilota della Red Bull.

Dopo il Gp d’Italia non è mancata la ‘vendetta’: Rosberg ha infatti commentato sul suo canale Youtube, l’errore commesso da Hamilton a Monza, simile a quello commesso dal tedesco stesso nella gara del 2014, che gli costò la vittoria.

“Sono stato molto felice di vedere che anche Lewis abbia fatto una mossa simile non tanto intelligente come ho fatto io cinque anni fa. All’epoca pensavo di essere l’unica persona stupida ad andare dritta alla chicane rinunciando effettivamente a una posizione. Per aggirare quei blocchi di polistirolo ci vuole un sacco di tempo, Lewis ha fatto lo stesso: è andato dritto e ha lasciato la posizione a Valtteri, il che mi ha fatto sentire un po’ meglio per una volta. Leclerc invece ha tagliato la chicane e lo ha fatto in modo molto più intelligente di me cinque anni fa“, ha dichiarato Rosberg

“Invece di saltare su quei cordoli grumosi e non perdere tempo, io sono andato dritto attraverso i blocchi di polistirolo ed è così che si perde una posizione e in quel caso Lewis andò a vincere. Leclerc ha superato quei grandi cordoli e non ha ottenuto alcun vantaggio. Ha fatto tutto nel modo giusto”, ha concluso il tedesco.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 1.0/5. From 3 votes. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE