Singapore Airlines, le Ferrari ‘decollano’ a Marina Bay! Vettel vince dopo un anno, Leclerc confeziona la doppietta

Il pilota tedesco interrompe il proprio digiuno e torna sul gradino più alto del podio, beffando Leclerc grazie al gioco dei pit-stop. Mercedes giù dal podio, Verstappen terzo

Splendida doppietta per la Ferrari a Singapore, Sebastian Vettel torna a vincere dopo più di un anno, risalendo su quel gradino più alto del podio che gli mancava dal Gran Premio del Belgio 2018.

Una rivincita pazzesca quella del tedesco, abile a cancellare le ultime battute a vuoto e tornare davanti a Charles Leclerc, che sfiora il tris dopo i successi a Spa e Monza. Determinante il pit stop del tedesco, che gli permette di balzare davanti al proprio compagno di squadra difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi, arrivata prima della fine dei giri per il limite di tempo delle due ore. Colpa delle numerose safety-car entrate in pista, dovute agli incidenti avvenuti nel corso di una gara emozionante. A calare il tris è invece la Ferrari, tornata trasformata dalla sosta e rimasta stabilmente davanti alla Mercedes, anche su un circuito completamente a favore del team di Brackley. Una giornata da dimenticare per Hamilton e Bottas, costretti a rimanere giù dal podio a favore di Verstappen, autore dell’ennesima prestazione sopra le righe. Sesta posizione per Alexander Albon, seguito da Norris e Gasly. Nono Nico Hulkenberg, mentre Antonio Giovinazzi si prende un punticino in decima posizione, dopo aver guidato addirittura la gara per qualche giro.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 3.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE