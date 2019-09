Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore: Leclerc davanti a tutti, Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI]

Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore

Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di Hamilton e la Ferrari del suo compagno di squadra, Sebastian Vettel. Quarto tempo invece per Bottas seguito dalle Red Bull di Albon e Verstappen.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE