Formula 1 – Terminate le FP3 a Sochi: Ferrari impressionanti in Russia, Mercedes costrette ad inseguire [TEMPI]

Charles Leclerc si prende la miglior prestazione nella terza sessione di prove libere, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Vettel e la Mercedes di Hamilton

Super prestazione di Charles Leclerc nella terza sessione di prove libere, il pilota monegasco fa segnare il miglior tempo al volante di una Ferrari impressionante, fermando il crono sull’1:32.733.

Una mattinata perfetta per il Cavallino, con Sebastian Vettel che si piazza alle spalle del compagno di squadra con un ritardo di tre decimi, quasi lo stesso di Lewis Hamilton che chiude al terzo posto. Alle sue spalle ecco l’altra Mercedes di Bottas, che paga un gap di oltre mezzo secondo da Leclerc. Quinta invece la Red Bull di Max Verstappen, protagonista nel finale di un testa-coda in cui sfiora le barriere. Sesto tempo per Romain Grosjean con la Haas, seguito da Albon e Hulkenberg. Chiudono la top ten Norris e Magnussen, mentre soffrono le due Alfa Romeo Racing di Giovinazzi e Raikkonen, rispettivamente al quattordicesimo e al diciassettesimo posto.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE