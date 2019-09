Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi: Verstappen il piÃ¹ veloce in Russia, Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI]

Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas

E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, seguito da Vettel, che ha faticato a trovare il grip giusto oggi sulla pista russa.

