Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia: Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti, Mercedes già staccate [TEMPI]

Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate

Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen.

Prestazione solida per il giovane driver della Ferrari, che rifila un distacco di oltre mezzo secondo al compagno di squadra Sebastian Vettel. Se il team di Maranello comunque sorride, si accendono i primi campanelli d’allarme in casa Mercedes, con Bottas e Hamilton che pagano rispettivamente sette e nove decimi a Leclerc. Si tratta ovviamente della prima sessione di prove libere, ma la Ferrari dimostra già di trovarsi a suo agio tra le curve del tracciato di Sochi. Sesta posizione per l’altra Red Bull di Albon, che tiene dietro le due Renault di Hulkenberg e Ricciardo. Nona la Racing Point di Perez, mentre chiude la top ten Grosjean al volante della sua Haas.

