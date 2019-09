Formula 1, brutte notizie per Ricciardo a Singapore: la Direzione Gara retrocede in ultima posizione l’australiano

Gli steward hanno rilevato un utilizzo anomali del MGU-K, retrocedendo così Ricciardo in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gp di Singapore

Fulmine a ciel sereno per Daniel Ricciardo, il pilota australiano è stato retrocesso in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore per un utilizzo anomale del MGU-K nel corso della Q1 delle qualifiche di Marina Bay.

La Renault del driver di Perth avrebbe superato il limite dei 120 kw di potenza concessi per il motore elettrico, spingendo così i commissari a penalizzarlo. La difesa di Ricciardo si è basata sulla singolarità dell’infrazione e sul fatto che non si è rivelata decisiva per il passaggio in Q2. In virtù del fatto che Ricciardo aveva ottenuto durante le prove tempi tali da rientrare nel 107% necessario per essere ammesso al via, all’australiano è stato comunque concesso di schierarsi in griglia nonostante la cancellazione di tutti i tempi.

