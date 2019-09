Formula 1, Ricciardo in cerca di riscatto: “la pista di Sochi è più divertente rispetto ai muri di Singapore”

Il pilota australiano ha parlato in vista del week-end di Sochi, che scatterà domani con le prime sessioni di prove libere

Il difficile week-end di Singapore è ormai alle spalle, Daniel Ricciardo ha chiuso fuori dalla zona punti a causa della penalità subita dopo le qualifiche e agli inconvenienti occorsi alla sua Renault durante la gara.

La trasferta asiatica ormai è passata, adesso l’australiano si concentra sul Gran Premio di Russia dopo si attende buoni risultati per tornare a sorridere: “durante un giro a Sochi c’è parecchio da fare al volante, la pista è più divertente e rispetto ai muri di Singapore permette di osare e di tenere più aperto il gas. Voglio riscattare l’ultimo weekend e fare una bella prestazione in Russia, dopo la pausa estiva siamo decisamente più competitivi e non vogliamo di certo arrenderci nella lotta per il quarto posto”.

