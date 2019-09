Formula 1, Raikkonen cerca riscatto a Sochi: “il piano è quello di portare a termine un week-end pulito”

Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gran Premio di Sochi, auspicandosi un week-end pulito dopo i guai di Singapore

Messo alle spalle il difficile week-end di Singapore, concluso con un incidente avvenuto nel finale di gara, Kimi Raikkonen si avvicina all’appuntamento di Sochi con la voglia di tornare in zona punti, muovendo così la propria classifica e quella dell’Alfa Romeo.

Nonostante non abbia buoni ricordi in Russia, Iceman appare alquanto fiducioso alla vigilia: “il piano per Sochi non è diverso da quello a cui abbiamo puntato finora: abbiamo bisogno di portare a termine un weekend pulito in cui possiamo essere in grado di mostrare quanto sia competitiva la nostra macchina e tenerci lontani dai guai“, ha affermato il finlandese alla vigilia del weekend: “Non sono stato molto fortunato in Russia negli anni passati, ma spero di poter cambiare le cose con questo nuovo appuntamento

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE