Formula 1, Hamilton spaventa i rivali: “non mi sentivo così a mio agio da tempo, la Red Bull però è vicina”

Il pilota inglese ha dominato la prima giornata di libere a Singapore, impressionando sia nel time-attack che nel passo gara

La Mercedes ha già scoperto le carte a Singapore, impressionando con Lewis Hamilton sia sul passo gara che nel time-attack. L’inglese ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, spaventando i rivali per solidità e aggressività.

Sensazioni positive per il campione del mondo al volante della sua W10, come ammesso al termine della giornata: “è stata una buona giornata, faceva molto caldo ed è sempre uno shock quando si entra in pista. La pista presenta molti bump e il giro è molto lungo. La vettura è come una sauna ma la nostra giornata è stata solida. Abbiamo portato a termine il nostro piano e abbiamo continuato a migliorare la nostra vettura. Sono stato molto contento delle Libere 2, mi sono sentito meglio al volante, non mi sentivo così a mio agio da tempo. Credo che abbiano riasfaltato in alcuni punti la pista e le gomme hanno funzionato bene, mi sono divertito. Spero di avere le stesse sensazioni per tutto il fine settimana. Mi sono davvero goduto il giro, anche se ci sono alcune aree in cui possiamo migliorare. Questa è sempre un’ottima cosa. Possiamo migliorare in frenata, anche in curva. Dobbiamo mettere assieme i pezzi del puzzle per cercare di fare lo stesso giro con cui ho fatto la pole l’anno scorso. Credo che il mio team abbia sommariamente idea di dove siamo. Sono stato ovviamente il più veloce nelle sessioni, ma la Red Bull è stata molto, molto vicina a noi. Non so se Max abbia fatto un giro perfetto o se invece ne avessimo realmente più di loro. Lo scopriremo domani“.

