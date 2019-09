Formula 1, Bottas spiazzato dalle Ferrari: “si sono dimostrate sempre più veloci, difficile eguagliarle”

Il finlandese ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore, tradendo una certa delusione per il proprio risultato

Solo un quinto posto per Valtteri Bottas sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore, il finlandese non è riuscito a tenere testa a Hamilton e alle due Ferrari, apparse imprendibili soprattutto con Leclerc.

Interrogato al termine della sessione, Bottas ha ammesso: “è stato un risultato deludente perché penso che avremmo potuto ottenere di più oggi. In qualifica mi sono sentito molto più a mio agio in macchina rispetto a qualsiasi altra sessione del fine settimana. In realtà ero abbastanza felice dopo la Q1 e ho pensato di poter lottare per la prima fila, ma le Ferrari si sono dimostrate sempre più veloci, hanno continuato a migliorare i loro tempi e alla fine non siamo riusciti a eguagliarli. Sfortunatamente, la Q3 è stata piuttosto incasinata per me. Non sono mai riuscito a preparare al meglio le gomme durante l’out lap perché ho dovuto smarcarmi dal traffico in entrambi i miei giri e questo ha compromesso il risultato finale. Domani sarà difficile, iniziare quinto è tutt’altro che ideale, ma andremo in gara con uno spirito combattivo. Di solito c’è molta azione a Singapore, quindi vedremo se ci sono opportunità e cercheremo di sfruttarle al massimo”.

