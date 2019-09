Formula 1, Bottas preoccupato da Ferrari e Red Bull: “sono apparse un po’ troppo veloci”

Il finlandese è ottimista in ottica gara, ma per le qualifiche spera nella pioggia per poter impensierire la Ferrari

Giornata interlocutoria per la Mercedes a Sochi, il passo gara sembra essere positivo in vista di domenica, mentre in ottica qualifiche la situazione si complica.

Ne è consapevole Valtteri Bottas che, al termine delle prime due sessioni di prove libere, ha puntato il mirino su Ferrari e Red Bull: “domenica penso che avremo buone possibilità mentre in realtà per domani spero nella pioggia. Penso che ci darebbe maggiori possibilità in qualifica. Oggi è andata bene, non ci sono stati grandi problemi con il bilanciamento della vettura, forse solo qualche problema in generale di aderenza. Red Bull e Ferrari oggi sono state un po’ troppo veloci“.

