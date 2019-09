Formula 1, Bottas si gode il secondo posto: “ho salvato il week-end, peccato per il tempo perso dietro la McLaren”

Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi

Secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel.

Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: “ho salvato il mio weekend salendo sul podio ed è molto positivo aver rifatto la doppietta perché era da un bel po’ di tempo che non ci riusciva. E’ incoraggiante e ci siamo avvicinati a questa giornata con un piano che ci potesse permettere di portare entrambe le macchine davanti: sapevamo che fosse complicato ma possibile. Ho perso tanto tempo dietro alla McLaren all’inizio e ho faticato con la gomma media, non riuscivo ad andare più veloce di quanto ho fatto. Con le soft è andata molto meglio, via via migliorando, ma devo ancora capire il perché non avevo il passo con le medie. Ma il secondo posto non è un brutto risultato“.

