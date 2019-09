Formula 1, back to back da Singapore al Gran Premio di Russia: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 si disputerà nel prossimo week-end a Sochi, dove la Mercedes proverà ad interrompere la striscia vincente della Ferrari

Non c’è tempo per la Ferrari di godersi la doppietta di Singapore, il calendario di Formula 1 infatti prevede immediatamente un altro appuntamento, il sedicesimo di questa stagione. Sul circuito di Sochi infatti andrà in scena nel prossimo week-end il Gran Premio di Russia, terreno di caccia preferito per la Mercedes. Il team di Brackley qui ha sempre chiuso davanti a tutti, ma non sarà facile stavolta avere ragione di una Ferrari reduce da tre vittorie consecutive. Gli orari italiani del week-end russo saranno leggermente diversi rispetto al passato, considerando il fuso orario, motivo per il quale il Gran Premio è fissato alle 13.10.

Ecco il programma completo:

Giovedì 26 settembre

Ore 14:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 27 settembre

Ore 10:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 28 settembre

Ore 11:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 29 settembre

Ore 13:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD

