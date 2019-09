Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi: “una stronzata completa”

Hamilton e Vettel non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dal 2020

Manca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis Hamilton, secondo davanti a Vettel. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che potrebbe essere una clamorosa novità dalla stagione 2020: la qualifying race a griglia invertita.

“Non so davvero cosa dire. La gente che ha proposto questa cosa non sa davvero di cosa sta parlando“, ha esclamato Lewis Hamilton.

“Io credo sia una stronzata completa, se devo essere onesto. Credo che si sappia che se vogliamo migliorare le cose sia chiaro che dobbiamo lavorare assieme. Dobbiamo creare corse migliori. Questa idea non è altro che un banale cerotto. Non so a quale genio sia uscita questa idea, ma non è la soluzione. Anzi, è un approccio completamente sbagliato“, ha affermato duro Sebastian Vettel.

