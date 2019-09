Formula 1, Michael Masi applaude Vettel: parole al miele del Direttore di Gara nei confronti del tedesco

Il Direttore di Gara si è complimentato con Vettel per il modo in cui ha parcheggiato la Ferrari dopo il guasto alla MGU-K

In una giornata del tutto negativa, Sebastian Vettel riesce ad incassare anche dei complimenti. In Russia il tedesco è stato costretto al ritiro per un guasto alla sua monoposto, dovuta ad un mal funzionamento della centralina della MGU-K che ha spinto il muretto box del Cavallino a ordinare al quattro volte campione del mondo di fermare subito la macchina.

Seb lo ha fatto nel migliore dei modi e nel pieno rispetto del regolamento, incassando anche gli elogi di Michael Masi, il direttore di gara della FIA: “Sebastian ha fatto un lavoro fantastico portando la macchina vicino all’apertura del cancello che era segnalato. Ha parcheggiato la Ferrari in modo da rendere il più semplice possibile portarla nella zona di sicurezza“.

