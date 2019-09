Formula 1 – Si mette malissimo per Albon a Sochi: il thailandese della Red Bull parte dalla pit lane

Albon nuovamente penalizzato: il thailandese della Red Bull partirà dalla pit lane al Gp di Russia

Il weekend della Red Bull non è iniziato col piede giusto a Sochi: i piloti motorizzati Honda sono stati penalizzati per un’irregolarità nella gara di Singapore. Arriva oggi un’altra dura stangata per la Red Bull: Alexander Albon partirà dalla pit lane oggi a causa di una nuova penalizzazione per le riparazioni dei meccanici del team dopo i danni causati dal pilota thailandese ieri in qualifica. Guadagnano quindi una posizione Kubica e Kvyat.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE