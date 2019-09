Formula 1, la Mercedes non usa giri di parole: “frustrante non riuscire a superare Leclerc a Monza”

L’ingegnere capo della Mercedes è tornato a parlare del Gp di Monza, ammettendo tutta la frustrazione provata nello stare dietro a Leclerc

Sono passati ormai alcuni giorni dal Gran Premio di Monza, che ha consegnato alla Ferrari una vittoria che mancava da troppo tempo. Charles Leclerc ha concesso il bis, piazzando la seconda zampata dopo quella di Spa, dove aveva ottenuto il primo successo in carriera.

Proprio la gara del monegasco è stato l’argomento di discussione dell’ingegner capo della Mercedes Andrew Shovlin, che non ha usato giri di parole per rivelare la frustrazione avvertita dal team di Brackley nel non riuscire a superare la Ferrari a Monza: “è frustrante aver passato quasi l’intera gara con una macchina dietro a Charles e non essere riusciti a trovare un modo per passare, ma a volte è così che va. Abbiamo provato l’undercut con Lewis ma, con il basso degrado che c’è a Monza, non è così potente come su altre piste. Lewis ha fatto una buona manovra in curva 4, ma Charles si è difeso in modo aggressivo e realisticamente quella era la miglior possibilità per Lewis di vincere. Siamo stati in grado di mantenere fuori a lungo Bottas per creare un controbilanciamento nella durata delle gomme, ma non è stato sufficiente per darci la velocità per passare e dopo non avevamo altro da provare. Il nostro ritmo in qualifica è sceso rispetto a dove eravamo a inizio stagione, abbiamo bisogno di più velocità sul dritto. Singapore? Rappresenta una sfida molto diversa ed anche un circuito molto complicato, ma siamo vogliosi di tornare a vincere, quindi lavoreremo sodo per assicurarci di poter arrivare là nel migliore dei modi”.

