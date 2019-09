Formula 1, ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza: “vi dico come stanno le cose”

Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini

Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc.

Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb alla Red Bull, scuderia con cui ha vinto i quattro titoli mondiali presenti nella sua bacheca. Sull’argomento si è soffermato Helmut Marko, intervenuto ai microfoni di Speedweek: “non ho idea del futuro di Vettel. Abbiamo passato degli anni meravigliosi assieme, ma noi abbiamo quattro piloti. Seb non ha alcuna rilevanza per noi. Albon? Si è trovato immediatamente bene con la squadra, come avete potuto vedere in Belgio. Sin dalla prima gara è stato subito competitivo, la sua scelta non ha nulla a che vedere con i co-proprietari thailandesi della Red Bull, non hanno mai detto niente. Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti valuteremo chi guiderà cosa nella prossima stagione”.

