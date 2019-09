Formula 1 – Lewis Hamilton sempre piÃ¹ nella storia: eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher

Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare

Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato quota 142 gare corse in testa in un Gp di Formula 1. Purtroppo Hamilton non è riuscito a festeggiare tale traguardo con una vittoria, finendo fuori dal podio alle spalle delle due Ferrari di Vettel e Leclerc, nonchè della Red Bull di Max Verstappen.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE