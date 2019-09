Formula 1 – Leclerc non si nasconde: “Verstappen davanti? Sorpreso di non vederlo a Singapore. Gran feeling con la Ferrari”

Charles Leclerc si conferma sui buoni livelli dell’ultimo periodo e chiude al secondo posto le FP2 di Sochi: il pilota Ferrari si sente a suo agio sulla monoposto e scocca una frecciatina a Verstappen

È solo venerdì e i piloti vogliono prendere confidenza con la pista, ma le FP2 di Charles Leclerc fanno ben sperare per il weekend. Il pilota Ferrari, dopo 2 primi posti a Spa e Monza, ed un secondo posto a Singapore, è deciso a non abbandonare i gradini del podio.

Intervistato dopo le FP2 Leclerc svela le sue sensazioni e rifila una frecciatina a Max Verstappen, primo nella seconda sessione di prove libere odierna: “sensazioni abbastanza positive ma c’è ancora abbastanza lavoro, sul bilanciamento soprattutto, le Red Bull hanno un po’ sorpreso dopo Singapore, ma comuqnue secondo me la sorpresa è stata più di non vederli davanti a Singapore. Adesso dobbiamo lavorare sul bilanciamento e ancora abbiamo un po’ di velocità da guadagnare domani. Secondo me sul giro qualifica c’è ancora tanto lavoro, sulla gara è stato molto positivo quindi speriamo che continui così, dobbiamo solo migliroare un po’ il passo qualifica. Mi sento più a mio agio con la macchina, il team sta facendo un lavoro incredibile per rendere la macchina più facile da guidare quindi tutto sta andando bene per adesso“.

