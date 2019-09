Formula 1 – Leclerc crede nei passi in avanti della Ferrari: “fatto progressi! Non vedo l’ora di tornare in macchina in Russia”

Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in macchina dopo la doppietta Ferrari di Singapore: le parole del pilota monegasco alla vigilia del Gp di Sochi

A Singapore è finalmente arrivata la doppietta Ferrari tanto sognata e desiderata in questa stagione 2019 di Formula 1: Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la tanto rincorsa vittoria, che mancava ormai da oltre un anno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, reduce da due vittorie consecutive, a Spa e Monza. Adesso i piloti si spostano però in Russia per un nuovo appuntamento stagionale, che sicuramente regalerà ancora puro spettacolo.

“Arriviamo in Russia dopo tre weekend positivi per la squadra che dimostrano, specie dopo Singapore, che la vettura ha fatto dei progressi anche su piste che richiedono una configurazione ad alto carico aerodinamico“, ha dichiarato il giovane monegasco alla vigilia dell’appuntamento russo.

“La pista di Sochi è decisamente impegnativa dal momento che propone un mix di lunghi rettilinei e un gran numero di curve, specie nell’ultimo settore. Non vedo l’ora di salire in macchina per capire se la vettura sarà performante anche qui come lo è stata nelle ultime settimane. L’atmosfera a Sochi è speciale, perchè gareggiamo tra gli impianti delle Olimpiadi. Il fatto di gareggiare in luoghi così importanti per lo sport e tanti atleti di tutto il mondo rende questo circuito molto speciale“, ha concluso Leclerc.

