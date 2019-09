Formula 1 – Leclerc pronto alla battaglia: “Singapore sulla carta è difficile per noi, ma…”

Charles Leclerc non ha intenzione di lasciare nulla al caso: il giovane monegasco della Ferrari pronto a far bene anche a Singapore

L’attesa è finalmente terminata: dopo la pausa e a seguito di due gare consecutive, vinte entrambe da Charles Leclerc, prima a Spa e poi a Monza, i piloti della Formula 1 tornano protagonisti e lo faranno in pista a Singapore, in un weekend di motori da fuoco, dividendo il fine settimana con la MotoGp.

Leclerc, reduce da due vittorie consecutive, è pronto a dare nuovamente battaglia, seppur consapeole che il circuito di Singapore non è proprio nelle corde della Ferrari. “Singapore sembra essere un po’ difficile per noi sulla carta, ma daremo tutto, come sempre. Andiamo 👊“, ha scritto il giovane monegasco sui social alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.



