Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari: “Charles Leclerc è il Roger Federer dei motori”

Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando alla Ferrari i primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di complimenti ed elogi, fra i quali spiccano per originalità quelli di Jody Scheckter, ex pilota che vinse il Mondiale del 1979 con la Ferrari.

Sarà la faccia pulita da bravo ragazzo, il talento fin dalla giovane età e soprattutto la voglia di vincere, ma a Jody Scheckter Charles Leclerc ricorda… Roger Federer: “è davvero un ragazzo meraviglioso, oltre che simpatico. Lo considero il Roger Federer della Formula 1, spero che possa ottenere gli stessi risultati. Ho un affetto pazzesco per questo ragazzo. Sembra sempre molto calmo, è un bravo ragazzo e ha un talento fantastico. La cosa che più mi incuriosisce è che una persona del genere viene da Monaco. Vedremo cosa gli riserverà il futuro”.

