Formula 1, Hamilton adesso ha ‘paura’ delle Ferrari: “sarÃ  molto complicato batterle per un preciso motivo”

Il pilota inglese ha parlato della nuova competitività della Ferrari, ammettendo che sarà complicato batterla da qui a fine stagione

Tre vittorie nelle ultime tre gare, la Ferrari sta letteralmente dominando questa seconda parte di stagione, tenendo sistematicamente dietro sia la Mercedes che la Red Bull. Prima i successi di Leclerc a Spa e Monza, poi la doppietta di Singapore con Vettel davanti al monegasco, utile per mettere fine ad un digiuno lungo due anni.

Una situazione che spaventa eccome Lewis Hamilton, apparso alquanto preoccupato di questa nuova competitività delle ‘Rosse’: “credo di essere una persona realista, quindi cerco di vedere la situazione per quella che è – ha detto Lewis Hamilton – La Ferrari ha studiato un nuovo pacchetto aerodinamico che ora permette alla SF90 di essere competitiva su tutti i tipi di pista. Ma forse avevano già una buona macchina fin dall’inizio dell’anno e non riuscivano a sfruttare la giusta finestra di utilizzo, chi lo sa. Penso questo perché è improbabile che abbiano prodotto un upgrade così efficiente da migliorare notevolmente le prestazioni che ci si sarebbe aspettato a Singapore. Ora la loro monoposto funziona bene ovunque, perciò sarà molto difficile batterli soprattutto per le loro velocità di punta sui rettilinei. Questa situazione, però, non ci spaventa: abbiamo già vinto in passato non disponendo della macchina migliore e dobbiamo cercare di ottimizzare in pista il pacchetto che abbiamo”.

