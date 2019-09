Formula 1 – Hamilton ‘minaccia’ le Ferrari: “abbiamo una strategia per mettergli pressione”

Lewis Hamilton promette battaglia: le parole del britannico della Mercedes dopo la pole position di Leclerc in Russia

Charles Leclerc ha conquistato ieri, in Russia, la quarta pole position consecutiva: il monegasco della Ferrari si è piazzato davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel. Il team di Brackley adesso è sempre più consapevole della velocità della Ferrari, che sta diventando sempre più una minaccia.

Nonostante ciò, però, Lewis Hamilton non ha intenzione di arrendersi: “abbiamo una strategia per mettergli pressione, sarà una bella battaglia“, ha dichiarato il britannico.

“È stata una sessione dura perché le rosse sono incredibili in rettilineo, riescono a portare la macchina a un livello esagerato, sembrano dei jet. Io ho dato tutto, il team ha fatto un lavoro grandioso, abbiamo continuato a spingere senza mollare e sono contento di come siamo riusciti a mettere insieme tutto, non mi aspettavo la prima fila, sono orgoglioso“, ha aggiunto Hamilton.

“La strada per arrivare in fondo alla curva 2 è lunga, non è sempre il massimo partire con la gomma più dura, ma cercherò di prendere la scia e magari passare Charles se possibile. Sicuramente all’inizio con le gomme medie sarà più difficile difendersi dalle Ferrari in rettilineo, anche se dovessi prendere la testa della gara“, ha concluso il campione del mondo in carica.

