Formula 1 – Hamilton impressionato da Leclerc a Singapore, siparietto in conferenza: “Gesù!” [VIDEO]

E’ Charles Leclerc il poleman delGp di Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha sorpreso tutti, ieri pomeriggio, prendendosi la prima posizione in griglia di partenza sul circuito di Marina Bay. Tra coloro che sono sicuramente rimasti senza parole, perchp nn si aspettavano una tale competività della Ferrari in pista a Singapore, c’è anche Lewis Hamilton.

Il britannico della Mercedes, in conferenza stampa ha dato vita ad un simpatico siparietto con Leclerc: “cinque pole?“, ha chiesto al rivale. “Si”, ha risposto il ferrarista. “Gesù! Le ultime tre?“, ha aggiunto Hamilton per poi lasciarsi andare ad una parolaccia dopo la risposta affermativa di Leclerc.

When you impress a five-time world champion, you’re doing something right 👀

PS Mind your language, @LewisHamilton 😂 😉#F1 #SingaporeGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/8II75D1QhV

— Formula 1 (@F1) September 21, 2019