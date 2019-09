Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel: Leclerc lontano ma… [TEMPI]

Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run

La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo della sessione in 1:38.773. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen, il più veloce nelle FP1 e Sebastian Vettel. Solo sesta invece l’altra Ferrrari, quella di Charles Leclerc, preceduta da Bottas e Albon. Per il giovane pilota monegasco arriva comunque un segnale positivo dal long run corso sugli stessi ritmi di Lewis Hamilton.

