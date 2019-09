Formula 1 – Hamilton da applausi nel post gara a Singapore: il gesto nei confronti di Vettel è da signore

Lewis Hamilton vero signore: il gesto nei confronti di Vettel dopo la sconfitta di Singapore è da applausi

Finalmente Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale, quella tanto rincorsa e tanto sudata. Il tedesco della Ferrari è tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno, l’ultima volta è stata al Gp di Spa del 2018, e sul podio non ha nascosto tutta la sua emozione per questo fantastico successo, ottenuto a Singapore.

Una splendida doppietta Ferrari, con Verstappen a chiudere il podio, con le Mercedes che non sono riuscite a far bene e a mettere i bastoni tra le ruote ad una Rossa che si sta piano piano risollevando. Una sconfitta, quella del team di Brackley, che non ha impedito a Lewis Hamilton di compiere un gesto da vero signore nei confronti del suo rivale della Ferrari. Il britannico della Mercedes, dopo la gara, si è infatti avvicinato a Vettel, mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, per complimentarsi con lui. “Bel lavoro, sono molto felice per te!”, ha affermato, stringendogli la mano ed abbracciandolo.

