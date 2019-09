Formula 1 – Terza pole consecutiva per Leclerc, Hamilton insegue: la griglia di partenza del Gp di Singapore

Charles Leclerc guadagna la pole position sul circuito di Marina Bay davanti ad Hamilton e Vettel: la griglia di partenza del Gp di Singapore

Ancora una volta Charles Leclerc! Come a Spa e Monza, il giovane pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp di Singapore in pole position. Alle sue spalle Lewis Hamilton, grande favorito della vigilia e Sebastian Vettel, primo finchè l’ultimo giro di Leclerc ed Hamilton lo hanno fatto scivolare in terza posizione. In una gara nella quale partire davanti agli altri sarà molto importane, non è da sottovalutare nemmeno il quarto posto di Verstappen che proverà a mettere la sua Red Bull davanti alle monoposto avversarie.

Di seguito la griglia di partenza del Gp di Singapore:

PRIMA FILA

Charles Leclerc – Ferrari in 1:36.217

Lewis Hamilton – Mercedes 1:36:408

SECONDA FILA

Sebastian Vettel – Ferrari 1:36.437

Max Verstappen – Red Bull 1:36.813

TERZA FILA

Valtteri Bottas – Mercedes 1:37.146

Alexander Albon – Red Bull 1:37.411

QUARTA FILA

Carlos Sainz – McLaren 1:37.818

Daniel Ricciardo – Renault 1:38.095

QUINTA FILA

Nico Hulkenberg – Renault 1:38.264

Lando Norris – McLaren 1:38.329

SESTA FILA

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Racing

Pierre Gasly – Toro Rosso

SETTIMA FILA

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing

Kevin Magnussen – Haas

OTTAVA FILA

Daniil Kvyat – Toro Rosso

Sergio Perez – Racing Point

NONA FILA

Lance Stroll – Racing Point

Romain Grosjean – Haas

DECIMA FILA

George Russell – Williams

Robert Kubica – Williams

