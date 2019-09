Formula 1, Giovinazzi penalizzato dopo il Gran Premio di Singapore: il decimo posto però è salvo

I Commissari di Gara hanno deciso di infliggere dieci secondi di penalità a Giovinazzi dopo la gara, senza però retrocederlo

Antonio Giovinazzi ha evitato il peggio dopo il Gran Premio di Singapore, il pilota di Martina Franca infatti è stato penalizzato di dieci secondi per non aver tenuto la destra in curva 8 dopo il crash di George Russell.

I commissari hanno deciso di punire il driver dell’Alfa Romeo Racing per essersi avvicinato troppo alla gru che stava spostando la monoposto incidentata dell’inglese, violando gli articoli 12.1.1.h e 12.1.1.i del Codice Sportivo della FIA. A nulla è servita la giustificazione di Giovinazzi, che ha spiegato come in quel momento stesse rispettando il delta time da SC, la Direzione Gara ha comunque deciso di penalizzarlo di dieci secondi che, fortunatamente, non gli hanno fatto perdere la decima posizione e il punto guadagnato, essendo Grosjean arrivato al traguardo con un ritardo di 17”581.

