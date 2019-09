Formula 1 – Festa Rossa a Maranello, Binotto si congratula: “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team”

Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza

Giornata di festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non rompere la concentrazione di tutto il team.

“In Belgio e Italia il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team: il pacchetto di basso carico aerodinamico ha dato i frutti che ci aspettavamo e il motore, estremamente performante già in Belgio, ha dato riscontri anche migliori con l’introduzione della Spec 3 in Italia, il che ci ha permesso di difenderci anche quando chi inseguiva poteva azionare il DRS. Ad aerodinamica e motore si aggiungono strategie e pit stop perfetti che hanno consentito alla Scuderia Ferrari di cogliere finalmente la vittoria, dopo che erano sfuggite delle ottime occasioni nella prima parte della stagione. A Spa-Francorchamps anche il contributo di Sebastian è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo che tutti inseguivamo”, queste le parole di Binotto.

