Formula 1 – Condizioni Schumacher, parla il dottore dell’ex pilota: “per i miracoli non sono competente”

Philippe Menaschè sincero: il dottore di Michael Schumacher fa chiarezza sulla situazione dell’ex pilota di Formula 1

E’ da diverse settimane ormai che Michael Schumacher si trova in ospedale in Francia per un tentativo con una cura a base di cellule staminali. Nonostante alcune indiscrezioni le condizioni dell’ex pilota di Formula 1 non sembrano migliorate ed il dottore Philippe Menaschè ha deciso di fare chiarezza sulla situazione: “per i miracoli non sono competente“, ha dichiarato a La Repubblica.

“Sono un cardiochirurgo, non ho mai preso un centesimo fuori dal servizio pubblico, altro che medico delle star. Con la mia équipe non stiamo facendo nessuna sperimentazione, termine abominevole che non appartiene a una visione seria della medicina. È vero che sono stato il primo a fare trapianti di cellule staminali sul cuore ma il ciclo di test clinici si è concluso due anni fa“, ha concluso Menaschè.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE