Formula 1 – Clamoroso colpo di scena a Sochi: Vettel costretto al ritiro

Vettel costretto al ritiro al Gp di Russia: il tedesco si ferma a bordo pista dopo un inizio di gara super

Partenza super, oggi, di Sebastian Vettel, al Gp di Russia: il tedesco della Ferrari, a Sochi, si è subito preso la testa della corsa, superando prima Hamilton e poi il suo compagno di squadra Charles Leclerc, sfruttandone la scia. Al 28° giro, però, dopo che il giovane monegasco si è ripreso la posizione sul suo compagno di squadra, con le Mercedes in vetta alla corsa, un problema ha costretto Sebastian Vettel a fermarsi a bordo pista. Un problema al motore ha spinto il ferrarista a parcheggiare la sua Ferrari, impedendogli di proseguire la sua corsa e andare a caccia di una nuova vittoria.

Virtual safety car, dunque, a Sochi, che ha clamorosamente avvantaggiato Hamilton: il britannico ha approfittato per effettuare il suo pit stop e tornare in pista nettamente in vantaggio rispetto a Leclerc.

