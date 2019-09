Formula 1, Bottas si toglie un peso: “il rinnovo mi ha dato serenitÃ , basta telefonate tra le gare”

Il finlandese ha commentato il rinnovo di contratto arrivato prima del Gp di Monza, ammettendo di essere adesso più sollevato

Valtteri Bottas ha festeggiato il rinnovo di contratto con un secondo posto a Monza, al termine di una gara abbastanza positiva, conclusa davanti al proprio compagno di squadra.

Una prestazione davvero convincente, arrivata dopo l’ufficialità del prolungamento con la Mercedes, che gli ha confermato la fiducia anche per il 2020. Una notizia che ha sollevato Bottas, adesso molto più leggero rispetto a prima: “non direi che questo ha cambiato il mio approccio ma, sicuramente, non ci sono più fattori esterni di disturbo da questo punto di vista. Non ho bisogno di pensarci, non ho bisogno di fare delle telefonate tra le gare, quindi sicuramente ti dà una sorta di pace per quando lavori nei gran premi. Sento e so di avere la fiducia del team per la fine di quest’anno e per il 2020: è una bella sensazione e possiamo davvero concentrarci sul lavoro, quindi è una situazione migliore di quella che avevo prima della pausa

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE