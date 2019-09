Formula 1, Nick Fry e quell’accorato appello alla famiglia Schumacher: “diteci come sta Michael”

Il predecessore di Toto Wolff ha fatto un accorato appello alla famiglia del Kaiser, chiedendo notizie sulle condizioni di Michael

Negli ultimi giorni, il quotidiano francese ‘Le Parisien’ ha rivelato di un urgente ricovero di Michael Schumacher presso l’ospedale George Pompidou di Parigi, per essere sottoposto ad una cura di cellule staminali.

Sono solo le ultime frammentarie notizie sulle condizioni del Kaiser, mai rivelate dalla moglie Corinna e dal resto della famiglia, che ha sempre tenuto un alone di mistero intorno al tedesco. Un comportamento non propriamente condiviso da Nick Fry, ex team principal Mercedes ai tempi di Michael, che ha espresso il proprio pensiero ai microfoni dell’agenzia di stampa PA: “è un peccato che Corinna abbia deciso di controllare tutte le informazioni, perché là fuori ci sono milioni di persone che con sincerità vorrebbero sapere come sta Michael e non parlo soltanto dei fan. Per merito di ciò che è stato in grado di conquistare, sono in molti a desiderare aggiornamenti. A mio avviso, quindi, riferire delle novità, buone o brutte, come io credo che siano, sarebbe importante. Da quanto possono capire, i familiari gli stanno assicurando i migliori trattamenti in una struttura organizzata nella sua casa in Svizzera dove è monitorato 24 ore su 24. Sono dunque convinto che le tecniche e le cure sperimentate in questi anni su di lui potrebbero servire ad altri. Ecco perché sarebbe importante condividerle. Sarebbe senz’altro d’aiuto per chi sta affrontando la stessa esperienza”.

