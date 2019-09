Firenze e Bologna studiano la candidatura per le Olimpiadi 2032! Nardella: “che entusiasmo! È un sogno, ma…”

Firenze e Bologna studiano la possibile candidatura congiunta per le Olimpiadi 2032: il sindaco toscano, Dario Nardella, felice all’idea della possibile riuscita dell’operazione

“Mi ha sorpreso questo entusiasmo e questa eco che ha avuto l’idea, perché al momento questo è forse un sogno, dietro al quale ci sono però elementi concreti“. Con queste parole il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato la possibile candidatura congiunta con Bologna per le Olimpiadi del 2032.

“Firenze e Bologna hanno disponibilità di impianti già esistenti, grazie all’alta velocità sono raggiungibili in mezz’ora, poi c’è l’entusiasmo che ha generato l’aggiudicazione delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina“, ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva. “Milano sta conquistando un posto sempre più importante e sta dimostrando che i grandi eventi possono cambiare in meglio il territorio, Napoli ha avuto le Universiadi, dopo il tentativo non riuscito di Roma penso che l’Italia possa riprovarci. È vero che c’è tempo per affrontare la cosa con tranquillità, so benissimo che senza il supporto di governo e Coni non c’è alcuna possibilità di successo, però intanto abbiamo iniziato a parlarne con i governatori delle due regioni e con il sindaco Merola. La speranza è di avere presto un incontro con Coni e governo“, ha continuato Nardella, “il sogno delle Olimpiadi a Firenze non è un’idea campata in aria e non ne rivendico la primogenitura, però con le regole del Cio questa suggestione può diventare qualcosa di più, i presupposti ci sono, ma sappiamo benissimo che è un processo molto lungo. La cosa positiva è che questa idea sia nata dal basso e dai territori, c’è la consapevolezza che i grandi eventi possano essere un volano di sviluppo per opere utili per i cittadini. Non eventi vetrina, ma scintille che generano ricchezza sul territorio“.

