Fiorentina – Commisso sogna in grande: “un gol di Chiesa alla Juventus? Sarebbe bellissimo”

Rocco Commisso pronto alla sfida di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Juventus: le parole del presidente Viola

Inizia oggi alle 15.00 la terza gioranta del campionato italiano di Serie A: sarà la sfida tra Fiorentina e Juventus ad aprire le danze per un match che si prospetta spettacolare. Commisso, il presidente dei viola è pronto per la grande sfida: “Fiorentina-Juventus? Mi aspetto una bellissima partita, rispetto per tutti, che la nostra squadra dia tutto e poi quel che succede, succede“, ha dichiarato ieri sera.

“Un gol di Federico Chiesa con la Juventus? Sarebbe bellissimo. Manca il gol a Federico, l’ho visto nella partita contro la Finlandia, ha fatto benissimo. Ronaldo contro Ribery? Sarà una bellissima sfida, una bellissima partita, vista in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Si parla tanto di questa squadra, i fiorentini ci tengono tantissimo e anche io. Ribery ha cuore, forse ha un po’ l’età ‘alta’, ma ho sentito come tratta i piu’ giovani ed è un campione“, ha concluso Commisso.

