Fiorentina, Commisso conferma la fiducia a Montella: “contro la Juventus ha mostrato una bella squadra”

Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per Vincenzo Montella

Un punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro la Juventus al termine di un match giocato ottimamente dalla Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china.

Intervistato da Lady Radio prima della partenza per gli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina ha ammesso: “non voglio che contro l’Atalanta si giochi come contro il Genoa. Avevamo fatto una bellissima partita contro il Napoli dove, se non era per gli arbitri, dovevamo o pareggiare o vincere e invece quello che ho visto contro il Genoa non mi è piaciuto affatto. La classifica non mi preoccupa perché so che andiamo avanti e sono sicuro che le cose andranno meglio. Montella dal primo giorno ha la mia fiducia e quella di tutto lo staff, una fiducia che sta ripagando. Guardate che bella squadra ha mostrato contro la Juventus. Sono stato quattro volte in tre mesi a Firenze, ora ho da fare negli Stati Uniti per l’altra mia famiglia, la Mediacom. Spero di tornare entro un mese. Sullo stadio stiamo lavorando ma ci vuole tempo. Nardella vuole fare lo stadio prima di me. Devo rispettare la legge, la burocrazia, il sistema italiano, ma posso pure criticarli, no? Tutto ciò non è un bene per l’Italia, per la Fiorentina e per Firenze“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE